Chiavari: torna l’Overnight Bus per chi ama la movida estiva

Si è svolta questa mattina a Chiavari, in piazza Madonna dell’orto la presentazione del Overnight Bus, servizio di bus che collega Moneglia, Sestri Levante, Lavagna, Chiavari, Zoagli, Rapallo e Santa Margherita Ligure, e realizzato in collaborazione con Amt. Alla presenza di assessori e consiglieri delegati in rappresentanza delle amministrazioni interessate, oltre che dell’assessore regionale Sandro Garibaldi.

Il servizio sarà attivo dal 1 luglio al 31 agosto e permetterà a cittadini e turisti di spostarsi nel Tigullio nelle fascia serale. La linea opererà dalle 21.30 fino all’alba. Il costo del biglietto è lo stesso degli altri bus (2 euro) e valgono tutti i titoli di viaggio in vigore. Inoltre, gli under 14 muniti di City Pass viaggiano gratis.

