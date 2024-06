Claudio Muzio (FI): “Sulla vicenda Toti opposizione bocciata”

Liguria. “Visto che siamo in periodo di pagelle, mi sono chiesto che cosa scriverei su quella dell’opposizione in merito all’atteggiamento tenuto sulla vicenda che ha coinvolto il Presidente Toti. La risposta è: politicamente bocciati, anzi stra-bocciati”. È quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia.

“Ovviamente – prosegue Muzio – io non sono un professore di politica e si tratta quindi di un giudizio personale che vale quel che vale, ma da 50 giorni l’opposizione non ha ottenuto altro, in Consiglio, che fare buchi nell’acqua e compattare ancora di più la nostra maggioranza”.

