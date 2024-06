Giovedì la cena di solidarietà con l’associazione no profit “Bambini del Madagascar Tonga Soa”

Si terrà giovedì 27 giugno alle 20.15 la cena di inizio estate a sostegno delle missioni cattoliche del Madagascar che sostenute dall’associazione no profit “Bambini del Madagascar Tonga Soa”

Anche quest’anno la serata sarà ospitata da Diego e Monica da Caran alla Spezia, che da più di 10 anni sostengono il progetto.

“Vi chiediamo di non mancare, e di portare con voi dei nuovi amici che forse aspettano solo il vostro invito per trovare una giusta occasione di solidarietà per cui dare il loro contributo. Ritrovarci tra vecchi amici e scoprirne di nuovi renderà la serata ancora più memorabile”, scrivono gli organizzatori.

L’associazione da anni sta scrivendo una storia importante fatta di famiglie, e soprattutto bimbi, bisognosi di tutto: cibo, assistenza medica e istruzione, per i quali l’associazione è impegnata dal 2013 a fianco delle suore di Santa Teresa del Bambin Gesù operanti nelle missioni di Nosy Be, Ankaramibe Maromandia e Tsiroamandidy e dell’orfanotrofio San Giuseppe delle Suore vocazioniste di Nosy Be.

Per aderire alla cena di solidarietà occorreranno 25 euro.

Menù

Paccheri al sugo di muscoli, fritto misto con acciughe e contorni, torta di mele e noci all’olio d’oliva.

Acqua, vino e caffè.

Se vorrete, potrete aggiungere 10 euro per I nostri bambini.

Se non vorrete, vi aspettiamo comunque a braccia aperte: passate con noi una serata piena di emozioni.

Se siete vegetariani, o vegani, o avete altre intolleranze, non ci sarà nessun problema: basta dirlo in anticipo e avrete un menù speciale.

