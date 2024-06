Il mare della vita

“Viaggiare per fuggire da sé è perdita di tempo, tanto sei la prima cosa che hai infilato nella valigia, meglio allora viaggiare per incontrarti, meglio ancora se per mare e se lungo è il tragitto prima del prossimo porto” così affermava l’amico Gershom Freeman mentre passeggiavamo fra arbusti bruciati dal sole lungo itinerari inesistenti affacciati sul golfo di Squillace. Catturato dal mare meraviglioso della costa ionica mi suggerisce spesso riflessioni sul “prendere il largo” che, a un abitante di una terra di mare come la Liguria, non possono che risultare famigliari. Il mare è positivamente assimilabile alla vita, un elemento comune e sul quale è utile riflettere è che per orientarti hai bisogno delle stelle, insomma, è importante alzare gli occhi al cielo per meglio attraversare la vita ma, è bene conoscere il linguaggio delle stelle così come ricordarsi che il colore del mare è lo specchio di quello del cielo, che il tuo viaggio è l’incontro misterioso di cielo e mare e solo se impari i linguaggi di entrambe potrai incontrare il tuo, che solo così potrai comprendere che il luogo dell’orizzonte è l’abbraccio di cielo e mare ma, per quanto il tuo incedere sia veloce, lo stesso accadrà all’allontanarsi della linea simbiotica laggiù. In quel momento saprai che ti incontrerai solo oltre l’apparente confine dell’orizzonte, che, in realtà, non è limite ma apertura e che non sarà la corsa a condurti all’incontro, poiché quella stessa apertura ti invita a un “seconda navigazione” che è “aprire la valigia” e accettare che non sei la solitudine della partenza ma l’incontro che stai vivendo. Altro aspetto stimolante è comprendere che la tua prua scava una traccia tra le onde e lascia una scia ma questa dura ben poco, ben presto viene assorbita dal mare che è tutte le tracce già state e che saranno e quella stessa che stai lasciando ora, non affezionarti alla brevità della traccia, prova a ricordarti che è ciò che ti rende partecipe del mare intero. Un ulteriore punto di contatto ci è suggerito dalle parole di Fernando Pessoa: “La vita è ciò che facciamo di essa. I viaggi sono i viaggiatori. Ciò che vediamo non è ciò che vediamo, ma ciò che siamo”, infatti il mare diventa un ostacolo se non sappiamo navigare ma, se diventiamo esperti marinai, ecco che si rivela un meraviglioso mezzo per raggiungere, avvicinare, unire, scoprire. Importante è ricordare sempre che il prossimo porto non è di per sé destinazione, che è bene ri-conoscerlo come il luogo per cogliere una nuova prospettiva per il prossimo itinerario.

Tornando alla valigia di Gershom credo sia importante che, oltre all’inevitabile noi stessi che però, l’abbiamo capito, non vogliamo fuggire ma incontrare, sarà bene renderla colma di sogni e di vento che li scompigli, insomma, avere sempre con noi quel caos che ci permetterà di trasformare il viaggio e noi stessi in una stella danzante. Solo così potremo scoprire che più importante del percorso e degli approdi sono le domande che abbiamo saputo porre e rivolgerci e le risposte che avremo saputo accogliere poiché, per dirla con le parole di Antonio Tabucchi, “Un luogo non e’ mai solo ‘quel’ luogo: quel luogo siamo un po’ anche noi. In qualche modo, senza saperlo, ce lo portavamo dentro e un giorno, per caso, ci siamo arrivati”. Il viaggio della vita è un “solo andata”, o forse un “solo ritorno” come per Ulisse, ma mai entrambe, è un senza sapere da dove si parte, oppure ha mille stazioni di partenza che sembravano essere arrivi fino a che una voce interiore ha gridato, ma anche solo sussurrato, “orsù, di nuovo” e tutto si è rimesso in cammino, abbiamo compreso di essere di nuovo sul ponte e l’aria di sale ci ha ancora disegnato il viso che noi abbiamo abitato di sorrisi e lacrime. Siamo ripartiti ancora una volta senza la certezza della meta che è un’ipotesi del “verso che cosa”, abbiamo ricordato di aver appreso a leggere le stelle, meglio abbiamo goduto del viaggio e ci siamo resi conto che nel mare non esistono confini, chi ci crede non vuol sapere che li hanno inventati gli uomini che non hanno capito o che non hanno affrontato la paura, gli stessi che ritengono un dovere che gli altri non li superino. E mentre prosegui scrutando l’orizzonte comprendi che se viaggi per attraversare luoghi in realtà ti stai solo muovendo, senza saper cogliere e regalare senso al viaggio, in quel caso chi incontrerai sarà ridotto a “come lo hai usato” rendendo te stesso “una cosa in un mondo di cose”; ma se comprendi che viaggiare nemmeno richiede movimento ecco che gli sguardi che ti potranno attraversare coglieranno il tuo profumo lasciandolo intatto seppure intriso del loro.

» leggi tutto su www.ivg.it