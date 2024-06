Inchiesta Liguria, Signorini licenziato da Iren. Venerdì a casa Toti arriveranno Rosso, Rixi e Bagnasco

Gli effetti dell’inchiesta che ha sconvolto la Liguria a inizio maggio proseguono. Paolo Signorini, ex ad di Iren indagato nell’inchiesta della procura di Genova che ha coinvolto anche il governatore Giovanni Toti, è stato licenziato dalla società “per giusta causa oggettiva”. Lo ha deliberato ieri il consiglio di amministrazione, “tenuto conto dell’istruttoria condotta sia dal Comitato per la Remunerazione e le Nomine sia dal Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità”. “Le misure di custodia cautelare intraprese nei confronti del dott. Signorini il 7 maggio 2024, connesse alle indagini in corso della Procura della Repubblica di Genova e confermate anche dopo le istanze avanzate dalla sua difesa, – si legge nella nota diffusa da Iren – causano un’impossibilità, ormai irreversibile e non più soltanto temporanea, di esercizio delle sue funzioni di Dirigente Apicale”. Per quanto concerne gli elementi economici, “non è prevista l’erogazione di somme di denaro in relazione allo scioglimento del rapporto di lavoro a tempo determinato prima della scadenza del termine”.

Il cda di Iren ha confermato la configurazione organizzativa approvata nella riunione straordinaria del 7 maggio: il gruppo è diretto e coordinato dal presidente esecutivo e dal vice presidente esecutivo, ai quali sono state attribuite le deleghe e i poteri prima assegnati all’ex amministratore delegato.

Intanto le vicende giudiziarie continuano ad avere un ruolo non indifferente anche sul fronte politico, scandendo le tappe dello scioglimento del nodo gordiano relativo al futuro del presidente Toti. Il prossimo step è quello di venerdì 28 giugno, quando alle 17, nella casa del governatore ad Ameglia arriveranno i tre leader regionali dei partiti che compongono la coalizione di centrodestra: il deputato e coordinatore ligure di Fratelli d’Italia Matteo Rosso, il viceministro e segretario della Lega Liguria Edoardo Rixi e il coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco. Il terzo e ultimo degli incontri approvati dalla procura e dal gip sarà lunedì 31 giugno con l’arrivo di Maurizio Lupi e Pino Bicchielli, rispettivamente leader e deputato di Noi Moderati.

