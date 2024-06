L’UE approva la candidatura di Regione: la Liguria sarà una delle valli dell’invocazione europee

Regione. Anche la Liguria tra le valli dell’innovazione selezionate dall’Unione Europea nell’ambito del programma “Ecosistemi europei di innovazione” di Horizon Europe e del Fondo europeo di sviluppo regionale. Oltre all’opportunità di accedere a una quota dei 170 milioni previsti dallo strumento, il riconoscimento consentirà a Regione Liguria congiuntamente a Filse, che insieme hanno presentato la candidatura, di sfruttare nei prossimi anni i vantaggi derivanti dalla collaborazione interregionale europea per realizzare azioni condivise in grado di migliorare il trasferimento nel mercato dei risultati della ricerca, supportare la creazione e il consolidamento di imprese e start-up innovative, elevare il grado di accesso a infrastrutture e a competenze transfrontaliere, favorire gli investimenti pubblici e privati sul tema della ricerca e dell’innovazione.

“Regione Liguria ha avviato da tempo un percorso, definito nelle linee strategiche della ‘Smart Specialisation Strategy’, per potenziare l’internazionalizzazione delle imprese e l’attrattività del sistema ligure – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. La Commissione Europea ha riconosciuto la validità della nostra candidatura, inserendoci tra le valli dell’innovazione europee. Un’occasione che ci consentirà di rafforzare e connettere il nostro territorio agli altri ecosistemi dell’innovazione europei, migliorando il coordinamento degli investimenti e delle politiche in ricerca e innovazione e favorendo l’attivazione di progetti interregionali in grado di rispondere alle necessità di cittadini e imprese”.

