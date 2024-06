Maria Floripes De Oliveira Reis è la nuova madre delle “suore Rossello”

Savona. Suor Maria Floripes De Oliveira Reis della Provincia religiosa di Osasco-San Paolo (Brasile) è la nuova madre generale della congregazione delle Figlie di Nostra Signora di Misericordia. La sua elezione è avvenuta lunedì 24 giugno durante il XXVII Capitolo Generale, riunitosi nella Casa Generalizia in via Montegrappa 7 alla presenza del vescovo Calogero Marino e in concomitanza con il settantacinquesimo anniversario della canonizzazione della fondatrice santa Maria Giuseppa Rossello.

Nel pomeriggio dello stesso giorno sono state elette le quattro sorelle che per il prossimo sessennio formeranno il Consiglio Generale della congregazione: suor Maria Francesca Petrone (madre vicaria), suor Maria Carmen Madathiparambil (India) suor Marie Helene Sekatera (Congo) e suor Maria Fe Leon de Vivero (Argentina).

