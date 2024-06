Musica, teatro, libri, attività per bimbi, iniziative per scoprire il territorio: nell’estate di Borghetto 60 eventi con spettacoli e artisti internazionali

Borghetto Santo Spirito. “L’estate 2024 sarà l’estate della ripartenza per gli eventi e le manifestazioni a Borghetto Santo Spirito, che torneranno ad animare piazza marinai d’Italia, il centro storico e piazza Castello Borelli”. Così il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa e l’assessore a turismo e cultura Carolina Bongiorni presentano il “ricco calendario di eventi” della cittadina rivierasca, che quest’anno è “composto dal oltre sessanta eventi, che si svolgeranno da luglio ad inizio settembre e che proporrà spettacoli con artisti ed interpreti di livello internazionale”.

Sei le rassegne che offriranno musica, teatro, incontri con autori, attività per bambini, iniziative per conoscere ed apprezzare Borghetto: “Musica sul Mare”,” Teatro nel Borgo”, “Serate & pomeriggi d’Autore”, “Spazio bimbi”, “Note al Castello”, “Alla scoperta del territorio”. E per festeggiare l’estate della ripresa degli eventi, due grandi spettacoli pirotecnici, a basso impatto acustico, venerdì 19 luglio e sabato 17 agosto.

