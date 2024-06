Online o agli Impavidi tutti in coda per i biglietti di Barbero e del Festival della Mente

Sono già sei, repliche comprese, gli eventi sold-out della ventunesima edizione del Festival della Mente di Sarzana in programma quest’anno dal 30 agosto al 1 settembre. Dopo la presentazione del programma di ieri questa mattina alle 9.30 è partita la prevendita che, come da tradizione, in meno di una manciata di minuti ha visto esauriti i biglietti online per i due attesissimi appuntamenti con lo storico Alessandro Barbero. Sul portale Vivaticket non erano più disponibili pochi istanti dopo l’apertura mentre chi ha scelto di accaparrarseli alla biglietteria fisica del Teatro degli Impavidi si è messo in coda ben prima del via ufficiale. I più mattinieri infatti si sono presentati in piazza Garibaldi intorno alle 7.00 e quattro ore dopo c’erano ancora persone in fila sotto il sole – assistite dal personale del teatro che ha anche distribuito bottigliette d’acqua – per acquistare altri biglietti. Oltre a quelli di Barbero – per il quale è sempre più evidente la necessità di una diversa soluzione logistica che soddisfi una richiesta decisamente fuori scala rispetto alla disponibilità della tensostruttura di piazza Matteotti – sono già stati finiti tutti i ticket della lectio inaugurale di Luigina Montanari (numero 1) e degli interventi di Chandra Costanza Coletti (numero 6 con relativi bis), Nello Cristianini (numero 9) e Massimo Recalcati (numero 15 e numero 26) mentre risulta attualmente non disponibile l’evento numero 12 di Pierre Magistretti. Al di là delle immancabili polemiche e dei fantomatici complotti sulla destinazione dei biglietti di Barbero – venduti in brevissimo tempo come accade per i grandi concerti o le partite di cartello – il primo giorno di prevendita ha quindi confermato l’attesa su un’edizione del Festival che come al solito porterà in città migliaia di affezionatissimi appassionati.

