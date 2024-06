Parco di Portofino: la replica di Piana al Partito democratico

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

“È opportuno ribadire, per non dare adito a polemiche molto lontane dalla realtà, che sulla perimetrazione del Parco naturale di Portofino non c’è nulla di definitivo ed è pertanto pretestuoso chiedere al Ministero un parere che era già stato dato. La Regione Liguria è infatti in attesa dell’esito dell’ultimo contenzioso davanti al Tar Liguria e relativo all’impugnazione del Decreto ministeriale di perimetrazione provvisoria del Parco nazionale di Portofino disposta nel 2021 dall’ex ministro Cingolani, ministro durante il governo Draghi, e contestato dalla maggior parte degli enti locali interessati. Una volta recepito l’esito del contenzioso, la Regione Liguria riprenderà le interlocuzioni con tutte le realtà coinvolte dal provvedimento, e con il Ministero stesso, per individuare il percorso adeguato. Tutto questo in vista di una definizione condivisa e definitiva del tema Parco nazionale”. Così il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana replica alle dichiarazioni della deputata del Partito Democratico Valentina Ghio in seguito a un’interrogazione presentata in Commissione Ambiente.

