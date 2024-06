Prestazioni relative a buoni servizio, Sds Lunigiana indice istruttoria pubblica per costituire elenco operatori e professionisti

La Società della salute della Lunigiana ha indetto un’istruttoria pubblica per ricercare manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici o singoli professionisti erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio.

La procedura di evidenza pubblica è rivolta a soggetti economici autorizzati a erogare interventi domiciliari sociali e sociosanitari nella zona distretto della Lunigiana, (Osa, Oss), a soggetti economici gestori di RSA che erogano prestazioni di cure intermedie nella fase di predisposizione dell’accoglienza a domicilio dell’assistito, a singoli professionisti sanitari, infermieri e fisioterapisti, in possesso di abilitazione professionale che presentano la manifestazione di interesse per essere inseriti nell’elenco di operatori economici per l’erogazione delle prestazioni relative ai Buoni servizio.

Tre le azioni di riferimento:

AZIONE 1 – Servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio

L’Azione favorisce l’accesso a servizi e prestazioni di carattere socio-sanitario di sostegno e supporto alla persona anziana con limitazione temporanea dell’autonomia o a rischio di non autosufficienza o con disabilità grave e alle loro famiglie. L’obiettivo è quello di garantire una piena possibilità di rientro nel proprio domicilio o all’interno del proprio contesto di vita a seguito di dimissione da un presidio ospedaliero o da un’Azienda Universitaria Ospedaliera e o da strutture di cure intermedie o riabilitative presenti sul territorio regionale, anche attraverso l’utilizzazione di cure intermedie temporanee in Setting di cure intermedie residenziali nella fase di predisposizione dell’accoglienza al domicilio dell’assistito.

AZIONE 2 – Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da demenza. L’Azione favorisce l’accesso a servizi anche innovativi di carattere socio-assistenziale di sostegno e supporto a persone con diagnosi di demenza e servizi di sostegno alle loro famiglie, per garantire loro una reale possibilità di permanenza presso il proprio domicilio e all’interno del proprio contesto di vita.

AZIONE 3 – Ampliamento del servizio di assistenza familiare

L’Azione finanzia l’erogazione di contributi economici alla spesa per un “assistente familiare” regolarmente assunto con contratto a tempo indeterminato, con il duplice obiettivo di ampliare il servizio di assistenza familiare e promuovere l’occupazione regolare.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire perentoriamente entro l’otto luglio con una delle seguenti modalità:

• a mano, in busta chiusa, direttamente all’Ufficio Protocollo della Società della Salute della Lunigiana in Largo Giromini, 2 54011 Aulla (MS) dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12,30;

• a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Società della Salute della Lunigiana Largo Giromini, 2 54011 Aulla (MS). In tal caso farà fede la data e l’ora di arrivo all’Ufficio Segreteria della Società della Salute;

• a mezzo P.E.C. in formato PDF (unico file a bassa risoluzione) all’indirizzo

segreteria@pec.sdslunigiana.it con il seguente oggetto: SdS Lunigiana “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI/SINGOLI”

