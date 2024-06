È stato fissata per sabato 29 giugno alle ore 10 presso la sala del centro sociale la prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Castelnuovo Magra che si insedierà con la nuova assemblea delineata dall’esito delle urne dopo il voto dell’8 e 9 giugno scorsi. La neo sindaca Katia Cecchinelli indosserà la fascia e giurerà poco prima di comunicare la composizione della nuova giunta attribuendo in particolare le deleghe ai quattro assessori che saranno Diomira Cantergiani, Luca Marchi, Loris Pietrobono e Stefano Spinetti. Attribuzione delle deleghe che potrebbe riguardare anche i consiglieri di maggioranza Irene Malfanti, Greta Petacco, Giorgia Turini e Luca Sergiampietri. Davanti a loro, all’opposizione, siederanno invece i due ex candidati sindaci Gherardo Ambrosini e Marzio Favini – i quali al momento non hanno annunciato dimissioni – e i due consiglieri entrati nelle rispettive liste ovvero Martina Tonelli e Manuele Micocci.

Con la prima seduta consiliare di sabato verranno inoltre espletate tutte le altre formalità come la presentazione delle linee programmatiche, la designazione dei capigruppo e l’istituzione delle Commissioni consiliari.

L’articolo Sabato si insedia il nuovo Consiglio comunale di Castelnuovo, Cecchinelli presenta la giunta proviene da Città della Spezia.

