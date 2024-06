Servizi funebri: nuova normativa prevede l’apertura di siti per l’ultimo saluto

Dall’ufficio stampa Federcofit

La legge della Regione Liguria sui servizi funebri e cimiteriali è finalmente operativa. Il consiglio regionale ha infatti approvato la Deliberazione della Giunta Regionale, documento necessario per poter attivare le nuove norme relative alla funeraria. “Da tempo la Liguria aspettava una legge regionale che potesse professionalizzare il settore e dare certezze non tanto e non solo alle aziende del comparto, ma soprattutto alle famiglie liguri in un momento drammatico, com’è quello di un lutto”, dichiara Davide Veronese, presidente nazionale di Federcofit, la federazione del comparto funerario italiano, che quest’anno celebra il suo venticinquesimo anniversario.

