Sestri: “Gestione Tari, la Giunta si assuma le sue responsabilità”

Da Progresso per Sestri

Se in campagna elettorale si promette una riduzione del 10% della Tari e poi non si mantiene, ma anzi si aumenta a famiglie e piccole imprese, se il centro del riuso viene chiuso per mesi e poi si riapre a mezzo servizio, se nel Piano economico finanziario presentato in consiglio si impone uno sforzo ai cittadini e diminuisce i costi per la gestione dello spazzamento, del lavaggio strade e pulizia delle spiagge, se la riduzione di 300mila € a budget non va a ridurre i costi in bolletta, non è colpa di quelli di prima ma occorre assumersi le proprie responsabilità e chiaramente dire la verità ai cittadini.

» leggi tutto su www.levantenews.it