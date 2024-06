Stop mercato agricolo San Terenzo, Coldiretti: “Decisione unilaterale e appresa dalla stampa. Imprese hanno fatto investimenti”

“Esprimiamo grande rammarico per aver appreso soltanto da pubblicazione tramite la stampa la decisione del Comune di Lerici di sospendere il mercato contadino da noi organizzato. Soprattutto, a fronte di una preliminare concessione degli spazi di San Terenzo riconosciuti con delibera da parte del comune di Lerici in data 17 maggio”. Marco Lucchi e Paolo Campocci, presidente e direttore di Coldiretti La Spezia, intervengono per commentare la sospensione del mercato di Campagna Amica di San Terenzo (in programma il mercoledì mattina in Piazza Brusacà) decisa dall’amministrazione comunale di Lerici un mese dopo il via dell’iniziativa, che avrebbe dovuto durare per tutta la bella stagione. “Ci spiace constatare che l’amministrazione locale, dopo aver espresso grande entusiasmo per questa iniziativa che consente ai cittadini e turisti di questa meravigliosa località turistica di poter acquistare prodotti del territorio direttamente dagli imprenditori agricoli – proseguono Lucchi e Campocci -, a fronte di una richiesta di una diversa organizzazione da parte di un non ben definito comitato di commercianti, abbia ritenuto di deliberare la sospensione del mercato e non solo: il tutto senza notificare l’atto alle nostre imprese associate, che si sono ritrovate di punto in bianco senza più un mercato – dopo aver fatto degli investimenti atti a far sì che ogni singolo banco di vendita fosse all’altezza dell’entusiasmo sopra riportato”.

La nota dell’associazione parla di “un dispiacere condiviso, dunque, che nonostante la crescente soddisfazione da parte degli avventori, sia residenti che turisti – documentabile con una raccolta firme per la riapertura immediata del mercato – non è stato possibile evitare a causa di un’amministrazione che – unilateralmente – ha ritenuto di dover togliere questa opportunità alle imprese agricole del territorio”. E il presidente Lucchi, che è anche uno dei produttori che in questo periodo ha venduto olio, olive e vino al mercato agricolo allestito a San Terenzo, aggiunge: “Troppo spesso ci si riempie la bocca di turismo enogastronomico, sinergia tra entroterra e riviera e dell’importanza di un consumo a km0, di cibo locale che porti a una dieta equilibrata; come mai, allora, non ci sono atti concreti che garantiscano questo diritto a consumatori e produttori agricoli? O peggio: come mai – in quelle rare occasioni in cui la cosa si verifica – l’amministrazione fa marcia indietro senza neanche convocare le parti in causa?”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com