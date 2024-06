Dal Capogruppo Consigliare di Zoagli nel Cuore

Il Sindaco di Zoagli Fabio De Ponti, ovvero il Sindaco dei “ringraziamenti”, in ogni occasione ringrazia sempre tutti, nel post su Fb del 20 giugno illustra le caratteristiche tecniche del ponticello in costruzione nella passeggiata a mare di ponente Dei naviganti, danneggiato dalle mareggiate del 3/4/5 novembre scorso, asserendo che non commenta chi si è limitato a criticare pur non avendone le competenze per farlo.

» leggi tutto su www.levantenews.it