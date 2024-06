Antibiotici e malattie infettive, al San Martino un progetto pilota per ottimizzare il consumo

Genova. All’ospedale San Martino parte Amico, un progetto finalizzato a migliorare la gestione degli antibiotici nel trattamento delle malattie infettive.

Il programma, nato in via sperimentale dalla stretta collaborazione tra la Clinica di Malattie Infettive diretta dal professor Matteo Bassetti e il Pronto Soccorso, mira non solo a ottimizzare il consumo di antibiotici nell’emergenza-urgenza, ma anche la gestione complessiva del paziente con sospetta o comprovata patologia di natura infettiva. È noto, infatti, come il Pronto Soccorso rappresenti un setting cruciale per l’avvio di interventi di miglioramento sull’utilizzo degli antibiotici, il cui consumo eccessivo può comportare non solo lo sviluppo di germi resistenti agli antibiotici stessi, ma anche falsare esami microbiologici, come ad esempio le emocolture e le urinocolture, col risultato di complicare le eventuali ospedalizzazioni dei pazienti e la gestione delle patologie.

» leggi tutto su www.genova24.it