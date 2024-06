Arresto Toti, Piana: “Regione pienamente operativa nell’esclusivo interesse dei liguri”

Liguria. “La giunta prosegue il suo lavoro in continuità con le linee programmatiche seguite in questi anni e nel totale rispetto delle norme. L’assestamento di bilancio a cui stiamo lavorando non ha nulla di ‘precario’, è la logica e opportuna conseguenza delle azioni già messe in campo che hanno garantito alla Liguria un vero rilancio, come dimostrano tutti gli indicatori sociali ed economici, quello che dieci anni fa non era neanche pensabile. Allo stesso modo la gestione della sanità ha permesso di superare nel migliore dei modi emergenze epocali e di garantire livelli di assistenza adeguati alle esigenze dei cittadini, come attestato solo pochi giorni fa dal riconoscimento del Crea”. Così risponde il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana a Gianni Pastorino e Rossella D’Acqui, consigliere regionale e presidente di Linea Condivisa.

“La presidenza ad interim non solo è opportuna – continua Piana – ma è prevista dal nostro ordinamento proprio per garantire al territorio la continuità amministrativa necessaria, nell’interesse dei cittadini, delle imprese, di tutta la comunità ligure”.

» leggi tutto su www.ivg.it