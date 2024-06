Borghetto. Si era parlato nelle settimane precedenti, con l’ingresso in società di Simone Rattalino, che quest’anno ci sarebbero stati grandi novità in casa Borghetto.

Una serie di progetti che sarebbero andati oltre alla prima squadra e che avrebbero coinvolto anche i vari settori giovanili per crescere in toto come società.

» leggi tutto su www.ivg.it