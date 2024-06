Calcio, il Legino si tiene stretto Daniele Pastorino: “Voglio fare una stagione di alto livello dopo un anno travagliato”

La società annuncia di aver raggiunto l’accordo di riconferma con Daniele Pastorino per la prossima annata 2024/25. L’estremo difensore classe 98′ arriva al suo terzo anno in difesa della nostra rete verdeblù, in carriera calca i campi di serie D ed eccellenza oltre che di promozione.

“Lo scorso anno personalmente è stato travagliato per via dei miei infortuni che mi hanno tenuto fuori dal campo parecchio tempo – dichiara Pastorino -. Ho voglia di fare una stagione di nuovo ad alto livello personale e soprattutto collettivo. Legino è la società/squadra giusta per farlo per competenze, struttura, ambiente e affinità calcistiche. Legino per me è uguale a Famiglia”.

