Dal comitato LevanteStop5G

Il comitato LevanteStop5G chiede audizione alla conferenza delle regioni e al ministero della salute.

Come anticipato nel precedente comunicato stampa del 20 giugno, successivo all’audizione dell’11 giugno in

Regione Liguria e del 19 giugno in ANCI Liguria, oggi 27 giugno nell’ambito della seduta della Conferenza delle

Regioni verrà sollevato il tema dei rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici in conseguenza

dell’entrata in vigore dell’Art. 10 Legge 214/2023 che ha elevato il limite previsto per le emissioni

elettromagnetiche da 6 v/m a 15 v/m senza autorizzazione sanitaria.

È noto che da parte delle Regioni è stato richiesto il coinvolgimento del Ministero della Salute in un tavolo

tecnico atto a valutare gli aspetti sanitari a partire dal corposo fascicolo scientifico consegnato alla Regione

Liguria nell’ambito di suddetta audizione e fatto pervenire recentemente ai Consigli delle altre Regioni.

Ieri 26 giugno il comitato ha inviato una formale richiesta di audizione alla Conferenza delle Regioni, con

particolare riferimento:

All’Ufficio di Presidenza della Conferenza delle Regioni;

Alla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni;

Alla Commissione Affari Istituzionali e Generali della Conferenza delle Regioni;

Alla Commissione Ambiente, Energia, Sostenibilità;

e per conoscenza al Ministero della Salute.

Si attende riscontro a tale richiesta, della quale tutti i Consigli regionali e delle Province autonome e tutte le

ANCI regionali e nazionale sono stati messi a conoscenza con specifica comunicazione.

