Delegazione spezzina all’incontro con la ministra del lavoro Calderone

“Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro è un tema centrale. Ci deve essere uno sforzo comune delle istituzioni e delle parti sociali per promuovere la formazione e gli strumenti della contrattazione per sostenerla, in un mercato del lavoro che sta evolvendo rapidamente”. Così la ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, ha risposto alle preoccupazioni espresse da Confartigianato in merito al sempre più grave problema della carenza di manodopera denunciato dalle imprese. Il confronto con la Ministra Calderone è avvenuto nel corso del convegno ‘Lavoro, giovani e valore dell’intelligenza artigiana’ organizzato a Roma, nell’Auditorium rinnovato della sede Confederale.

Al convegno, che ha preceduto i lavori dell’assemblea privata di Confartigianato, sono intervenuti il presidente Granelli, il responsabile dell’ufficio studi di Confartigianato Enrico Quintavalle, il responsabilearea consumi mercati e welfare del Censis Francesco Maietta, la professoressa Stefania Bandini, docente di informatica all’Università di Milano-Bicocca. La delegazione di Confartigianato La Spezia, composta dal presidente Paolo Figoli e dal direttore Giuseppe Menchelli, ha portato il contributo delle nostre imprese locali, condividendo esperienze e proposte per sostenere e valorizzare il lavoro delle imprese.

