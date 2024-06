Edilizia, Scajola: “Investimenti senza precedenti in Liguria per politiche abitative e rigenerazione urbana”

Liguria. “Il confronto continuo con Federcasa, che rappresenta tutte le aziende territoriali di edilizia residenziale pubblica italiane, è fondamentale per il nostro lavoro in tema di politiche abitative. Dal 2015 a oggi, nella sola Liguria, abbiamo ristrutturato oltre 3000 alloggi investendo 90 milioni di euro. A questi si sommano i circa 20 milioni di euro per le Arte ottenuti grazie alla tempestiva firma con il Governo per il Fondo sviluppo e coesione e i 45 milioni di euro di progetti Pinqua, già ben avviati, che porteranno ad avere 138 nuovi alloggi erp. Un lavoro senza precedenti è stato fatto anche sulla rigenerazione urbana con il nostro territorio diventato modello a livello nazionale. Dal 2021 a oggi siamo arrivati a 31 milioni di euro stanziati per 122 progetti che stanno cambiando e cambieranno il volto della Liguria da Ventimiglia a Sarzana e dalla costa all’entroterra”. Così l’assessore all’Edilizia e alle Politiche abitative della Regione Liguria Marco Scajola, relatore, nella sala Zuccari del Senato della Repubblica a Roma, al convegno nazionale di Federcasa dedicato alle ‘Politiche abitative e rigenerazione urbana’. Scajola ha condiviso con i partecipanti un focus su quanto fatto fino a oggi in Liguria e con la Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome di cui è coordinatore del tavolo dedicato all’edilizia.

“Con le altre regioni italiane stiamo collaborando tenendo una linea univoca sui temi all’ordine del giorno – aggiunge Scajola -. Primo fra tutti quello del rifinanziamento del fondo affitti sul quale, da tempo, siamo in dialogo con il Governo. Abbiamo chiesto che venga fatta al più presto una legge nazionale che non limiti questo contributo all’erogazione una tantum in modo da poter avere maggiore programmazione e certezze”.

