Ennesimo suicidio in carcere a Marassi, oggi manifestazione davanti al tribunale

Genova. Ennesimo suicidio in carcere a Marassi. Un egiziano di 47 anni, detenuto per immigrazione clandestina con fine pena nel 2025, si è impiccato con la cintura nella sua cella. È accaduto verso le 7.00, a nulla sono valsi i soccorsi della polizia penitenziaria e dei sanitari.

Proprio in questi giorni l’Unione delle Camere penali italiane scende in piazza di città in città proprio per denunciare questa situazione: a Genova la Camera penale ha organizzato oggi una maratona oratoria in piazza Portoria, davanti a Palazzo di Giustizia, con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema dei suicidi in carcere. Inoltre da aprile c’è una mobilitazione della conferenza nazionale dei garanti territoriali su questo tema.

