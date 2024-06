Festival dello Spazio, domani l’inaugurazione e il nuovo spettacolo di Gabriella Greison

Busalla. Venerdì 28 giugno segna l’inizio ufficiale del Festival dello Spazio 2024 con i saluti augurali delle istituzioni; seguiranno una serie di pannelli di esperti dedicati alla Space Economy sotto diversi angoli visuali. Novità di quest’anno un pannello ispirato da Confindustria teso a rilanciare lo schema industriale tradizionale Genova-Milano-Torino in uno nuovo scenario Norditalia spaziale, attraverso la condivisione delle esperienze dei cluster Aerospace di Piemonte e Lombardia, della Rete Regionale Veneto Aerospazio e del Distretto Tecnologico Ligure sui Sistemi Intelligenti Integrati – SIIT.

Delle prospettive globali e dello spazio italiano parleranno, in apertura, il direttore dei programmi di ricerca dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Mario Cosmo, ed il direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Giorgio Metta, moderati da Giovanni Caprara. I lavori proseguiranno, nel pomeriggio, con un panel tra i principali attori istituzionali e industriali del comparto con Walter Cugno, vicepresidente del dominio Esplorazione e Scienza e responsabile del sito di Torino di Thales Alenia Space; Giulia Sturiale, senior strategy & new initiatives di Leonardo; Mario Musmeci, program manager dell’Asi e Stefano Carosio, direttore esecutivo di STAM, società di ingegneria genovese alla quale l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha recentemente assegnato il ruolo di broker per l’Italia del trasferimento tecnologico con la gestione del Fondo Spark, in stretta collaborazione con l’Asi.

