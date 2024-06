Fratelli d’Italia organizza convegno sulla sicurezza alla Mediateca

Venerdì 28 Giugno alle 18.30 si terrà alla Spezia, presso la Mediateca Regionale Sergio Fregoso in via Firenze 37, il convegno dal titolo “Sicurezza; il lavoro del Governo Meloni” organizzato da Fratelli d’Italia La Spezia. I relatori affronteranno temi legati al pacchetto sicurezza, approvato dal Consiglio dei Ministri, e alle norme in esso contenute a tutela dei cittadini e delle forze dell’ordine. Al convegno parteciperanno Davide Parodi coordinatore provinciale FdI, Stefano Balleari capogruppo FdI in Regione Liguria, Andrea Salmeri consigliere comunale FdI alla Spezia e gli onorevoli Maria Grazia Frijia vice Sindaco della Spezia e Augusta Montaruli, vice capogruppo FdI alla Camera e membro della commissione di inchiesta sulle condizioni di sicurezza delle città.

Il convegno è aperto a tutti gli interessati.

