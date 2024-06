Frazioni isolate a Calice, incontro tra la sindaca e la Provincia: il cronoprogramma degli interventi

Oggi si è tenuto l’incontro tra la sindaca di Calice al Cornoviglio, Federica Pecunia, la dirigente tecnica comunale e i tecnici della Provincia sul tema della viabilità delle strade provinciali Sp 8 e Sp 20.

“Era necessario fare il punto su progetti e tempistiche. Le due priorità sono infatti i lavori più urgenti di ripristino della viabilità sulla tratta della Sp 8 all’altezza della frana di Ferdana. I tecnici hanno dichiarato che i lavori di progettazione verranno consegnati alla fine della prossima settimana, potendo così dividere in due lotti i lavori necessari alla risoluzione del problema. Un primo lotto di disgaggio e messa in sicurezza – riferisce Pecunia – potrebbe già avvenire nel mese di agosto e darebbe loro modo di valutare una apertura per fasce orarie controllata. Insieme andrebbe a gara il secondo lotto, necessario per posizionare i necessari sistemi di protezione in salvaguardia di tutto il fronte”.

La progettazione per il ripristino della frana sulla Sp 20 all’altezza di Rupanara verrà consegnata tra pochi giorni e verrà subito messa a gara l’opera.

Infine seguirà la progettazione della strada comunale Torretta – Pegui per la quale, dopo la perizia geologica, verrà effettuato domani un sopralluogo per determinare il tipo di intervento necessario.

“Il percorso sapevamo essere difficile, nonostante lo stanziamento già previsto da Regione Liguria. Le prospettive che ci erano state descritte avevano preoccupato notevolmente la popolazione e decisamente anche me. Oggi – commenta la sindaca – non mi sento più sollevata, ma ho almeno un riferimento in ordine di tempo più breve e concreto per sperare di liberare i calicesi dalla grave situazione di isolamento in cui si trovano. Toccherà a noi ora monitorare con assiduità e attenzione l’avanzamento dei lavori, con un costante confronto con la Provincia”.

