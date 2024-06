Fumi in porto, Lodi (Azione): “Da luglio inizierà la sua attività l’Osservatorio Ambiente e Salute del Comune”

Genova. Sul tema dell’inquinamento e dei fumi delle navi in porto si esprime la consigliera comunale di Azione Cristina Lodi: “Finalmente oggi in commissione abbiamo avuto la notizia che ricomincerà a radunarsi l’Osservatorio Ambiente e Salute del Comune – spiega la capogruppo del Gruppo Misto – un organo istituito nel 2016 ma convocato a oggi solo una volta nel 2018 di cui fanno parte varie istituzioni tra cui il Comune di Genova, la Città Metropolitana, Asl 3 Genovese, Arpal, l’Istituto Scientifico S.Martino-Ist di Genova, l’Università di Genova e Medici per l’Ambiente, con il compito di incrociare e integrare i dati ambientali con quelli relativi allo stato di salute dei cittadini genovesi. L’Osservatorio partirà dall’analisi della situazione dell’emissione dei fumi in porto e della condizione della salute di chi abita in prossimità del luogo aprendosi a comitati e associazioni”.

“Essere a favore dello sviluppo economico non vuol dire non chiedere a tutti gli enti protagonisti di esso, partendo dall’analisi dei dati, l’applicazione delle norme, i controlli ma anche paradossalmente la presenza in porto della possibilità per gli armatori stessi di lavorare bene e meglio nel rispetto della salute della cittadinanza, che è un diritto. Tutti quei milioni arrivati dal 2018 a oggi in Autorità Portuale, per esempio per l’elettrificazione delle banchine, si fa fatica a capire che cosa abbiano portato davvero in termini non solo di miglioramento delle emissioni acustiche e di polveri, ma anche per quanto riguarda il miglioramento del rapporto porto-città” prosegue.

