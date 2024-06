Impianti sportivi di Savona, la giunta riordina il tariffario. Rossello: “Più chiaro e razionale. Nessun aumento per le società utilizzatrici”

Savona. La giunta comunale di Savona questa mattina ha deliberato l’aggiornamento delle tariffe comunali per l’utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche.

Il provvedimento, che arriva in giunta dopo un lungo percorso di condivisione che ha coinvolto anche la Consulta dello Sport, modifica un impianto fermo da tempo e non più adeguato alle attuali esigenze di gestori ed utilizzatori, semplificando e razionalizzando l’elenco delle voci. Benché in questi anni siano sensibilmente aumentati i costi di gestione degli impianti, l’amministrazione, anche seguendo le indicazioni emerse dalle società sportive rappresentate nella Consulta, non interverrà ad aumentare le tariffe per le società utilizzatrici con la sola eccezione delle palestre scolastiche per le quali è previsto un aumento medio di 0,65 euro all’ora, mentre rimarranno inalterate le tariffe per lo svolgimento di allenamenti e partite di campionato negli impianti pubblici.

