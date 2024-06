In Liguria aumentano gli evasori totali: la guardia di finanza ne ha denunciati 316 nell’ultimo anno e mezzo

Genova. Aumenta in Liguria il numero degli evasori totali scoperti dalla Guardia di finanza e sono in aumento anche i casi di persone che percepiscono indebitamente contributi previdenziali e assistenziali. E’ il quadro emerso nel corso delle celebrazioni per il 250° anniversario della fondazione. Tra il primo gennaio 2023 e il 31 maggio 2024 sono stati 316 gli evasori totali scoperti dalla Finanza e 741 i lavoratori in nero o irregolari.

Sono stati sequestrati oltre 20 milioni di beni frutto di frodi. Scoperti 29 casi di evasione fiscale internazionale, riconducibili a organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali fittizie e a capitali all’estero. Denunciate 358 persone e 9 arrestate per reati tributari. Sequestrate 11 tonnellate di sigarette di contrabbando per cui sono state denunciate 174 persone.

