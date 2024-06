Lista Toti: “Pd chiede di chiudere Alisa, messa in piedi per fa ripartire sanità da loro smantellata”

“Chiudere, chiudere, chiudere: è un chiodo fisso quello del Pd. Oltre che ripetere l’unico ritornello per attaccare la sanità ligure, il capogruppo Luca Garibaldi torna a chiedere la liquidazione di Alisa, l’agenzia regionale messa in piedi proprio per far ripartire quella sanità che loro hanno smantellato a suon di chiusure”. Si apre così l’intervento con cui il gruppo della Lista Toti in Regione Liguria replica alle parole del capogruppo Pd Luca Garibaldi. “Verrebbe da dire che l’unico ente da liquidare è il Pd ligure, specialista in chiusure, in particolare di pronto soccorso e ospedali. Non riesce a capire la funzionalità dell’agenzia, non ha una idea sensata e credibile sulla sanità al netto di slogan e parole in libertà, quindi si affida a quello: chiudere, chiudere, chiudere”, concludono gli arancioni.

