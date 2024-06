L’Ungheria di Nagy eliminata ad Euro2024: ora le vacanze per il centrocampista

Niente da fare per l’Ungheria di Adam Nagy, eliminata ai gironi di Euro 2024. L’Europeo perde l’unico portacolori aquilotto, che lascia così la Germania con la beffa del mancato ripescaggio tra le migliori terze. Ci aveva sperato la nazionale del CT Marco Rossi, vincente nell’ultima del gruppo contro la Scozia e ancora in corsa per un posto negli ottavi. Ma i risultati di ieri hanno sancito la parola fine sull’avventura dei magiari, che non fanno parte delle quattro migliori terze che invece accederanno alla fase ad eliminazione diretta.

Per Nagy, dopo oltre un mese di fatica, arriva ora il tempo del meritato riposo. Il centrocampista si era ritrovato con la sua nazionale lo scorso 27 maggio, un mese esatto fa, per cominciare la preparazione in vista della kermesse tedesca, tre settimane dopo la salvezza ottenuta da protagonista con lo Spezia di Luca D’Angelo. Nel mentre il giocatore è stato anche riscattato dal club spezzino, che lo ha reso il primo acquisto della nuova stagione, nuova stagione che Nagy potrebbe iniziare con i compagni nel ritiro di Santa Cristina. L’Ungheria ha reso ufficiale il rompete le righe e per il centrocampista comincerà ora un periodo di vacanze. A meno di un mese dalla partenza per il ritiro in montagna, Nagy avrà modo di ricaricare le batterie e presentarsi al raduno spezzino pronto per affrontare un campionato tosto e di alto livello.

