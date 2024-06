Meteo, sulla Liguria cieli sereni e temperature in aumento: cielo “sporco” a causa della sabbia del Sahara

Liguria. Miglioramento delle condizioni atmosferiche per via dello spostamento della goccia fredda verso i Balcani, con rimonta anticiclonica al seguito e temperature in aumento, seppur per pochi giorni, alla fine del mese; non mancheranno tuttavia nubi basse sparse e cielo “sporco” a causa della risalita alle alte quote di sabbia proveniente dal deserto del Sahara.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 27 giugno avremo al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, con nubi basse sparse sul versante costiero, più compatte tra savonese e genovesato. Al pomeriggio persisterà qualche nube sparsa ma in diradamento rispetto al mattino specialmente sul savonese.

