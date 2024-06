Migranti al Righi, Pastorino e Bruzzone: “Anche le condizioni dell’ostello sono un tema”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo da Gianni Pastorino e Filippo Bruzzone (Linea Condivisa – Rossoverdi) una nota sulla questione del trasferimento dei migranti dall’ostello della gioventù del Righi.

“Abbiamo seguito con attenzione le decisioni assunte dal Comune di Genova sulle persone che sono ospitate presso l’Ostello della Gioventù del Righi. In primo luogo, siamo perfettamente d’accordo sul principio che le persone non possano essere trattate come pacchi e che meritino in ogni situazione il rispetto della loro dignità e della loro condizione umana. Per questo ci sorprende la decisione di spostare immediatamente le persone oggi ospitate in quella struttura, senza sapere che tipo di garanzie verranno loro date. Ci preme sottolineare alcune considerazioni che sembrano mancare nei vari comunicati stampa e appelli che stiamo leggendo“.

