Nave ritrovata alla Foce, il cantiere non si ferma. Piciocchi: “Valuteremo come valorizzarla”

Genova. Continua il fermento cittadino intorno al relitto emerso dagli scavi del cantiere della Foce, dove dal terreno hanno fatto capolino i resti di una nave risalente agli anni della Seconda Guerra Mondiale. Un ritrovamento che ha creato molta curiosità in città e che ha messo in moto la memoria collettiva della popolazione genovese, tra lontani ricordi e racconti dei nonni.

Che il relitto fosse di un mezzo da sbarco, Genova24 lo aveva ricostruito nei giorni immediatamente successivi al ritrovamento, grazie ai contributi di storici militari e della comunità virtuale che si è appassionata dietro a questo ritrovamento: oggi la conferma arriva anche dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e del Paesaggio di Genova, che in questi giorni ha proceduto a fare rilievi e ricerche sul relitto, individuato come un mezzo da sbarco inglese spiaggiato alla Foce durante una mareggiata del maggio 1945: si tratta di un Landing Craft Tank, vale a dire predisposto anche per mezzi pesanti come i carri armati, in uso nella Royal Navy.

