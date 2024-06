Nuova rotatoria su via Cisa: scatta il restringimento di corsia con limite di velocità

Modifiche alle viabilità per le prime tre settimane di luglio su una delle strade più trafficate della Val di Magra. Per la realizzazione del la prima fase dei lavori di costruzione della rotatoria di fronte alla nuova caserma della Guardia di Finanza di via Boettola a Sarzana, da lunedì 1 luglio – e fino a domenica 21 – entrerà in vigore la disciplina della circolazione disposta dalla comandante dei vigili con apposita ordinanza. Su via Cisa, dall’intersezione con via Boettola II traversa, per una lunghezza di 50 metri in direzione Sarzana, ci sarà il restringimento della corsia regolato dal limite di velocità di 30 chilometri orari.

“Il presente provvedimento – si legge nell’ordinanza – è reso noto mediante l’apposizione ed il mantenimento della prescritta segnaletica stradale di cantiere diurna e notturna, segnaletica orizzontale di cantiere su Via Cisa e Via Boettola II traversa, segnaletica verticale indicante l’obbligo di fermarsi e dare precedenza su Via Boettola II traversa, il restringimento di corsia ed il limite di velocità su Via Cisa, servizio di movieri/impianto semaforico a carico della Ditta richiedente”.

