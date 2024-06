Ospedale San Paolo, caos parcheggi: area di manovra delle ambulanze occupate in maniera impropria

Savona. “Dal Pronto Soccorso pediatrico del San Paolo c’è l’area di manovra dedicata alle ambulanze, con parcheggi riservati esclusivamente a questi mezzi. Da anni si lotta contro la sosta irregolare dei mezzi che li occupano in maniera impropria”, è questo il grido d’allarme lanciato da un milite della Croce che ieri (mercoledì 26 giugno) si trovava a Savona per un servizio di soccorso.

“Un’ambulanza ha dovuto fare cinque manovre perché, per le ragioni spiegate, è impossibile entrare con una sola all’interno del PS pediatrico – prosegue il milite – e sembrerebbe che i vigili non vengano per controllare”.

» leggi tutto su www.ivg.it