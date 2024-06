Porto Venere, la consigliera Sacconi insiste: due interrogazioni per sapere di più sull’abbattimento del caseggiato a Carlo Alberto e sulla costituzione di parte civile

La consigliera di opposizione Francesca Sacconi non ci sta e presenta due interrogazioni per avere maggiori spiegazioni rispetto a due argomenti trattati nelle scorse settimane, durante la seduta del consiglio comunale straordinario di Porto Venere sulle ripercussioni che le vicende giudiziarie dell’ex sindaco Matteo Cozzani potrebbero avere su alcuni atti amministrativi.

In particolare l’esponente della lista La Civica scrive che “l’amministrazione non ha saputo dirci le motivazioni che hanno portato all’abbattimento di un edificio dal valore testimoniale in località Carlo Alberto. Crediamo che ciò sia molto grave in quanto induce a pensare ad una poca considerazione di ciò che avviene nel territorio e soprattutto in un’ area a oggi sotto la lente d’ingrandimento anche della magistratura. Rimaniamo convinti che qualunque sia la motivazione, non sia accettabile che edifici vincolati dal Puc vigente, vengano rasi al suolo e non capiamo perché nel territorio comunale si applichino spesso due pesi e due misure su detti immobili”. Per queste ragioni Sacconi chiede all’amministrazione comunale di “spiegare le motivazioni che hanno portato l’abbattimento dell’edificio”.

