Spiagge, in Liguria sono una risorsa “ridotta”: il rapporto Ispra che smentisce la tesi del Governo

Genova. In Liguria le spiagge – cioè le coste basse e sabbiose – rappresentano solo un terzo di tutta l’estensione costiera e misurano circa 120 chilometri lineari, con una profondità media tra le più basse in Italia, pari a 26 metri. Ne consegue che la superficie complessiva delle spiagge liguri equivale più o meno a quella dell’intero comune di Portofino. Sono i dati che emergono dal rinnovato censimento Ispra sulle spiagge, che quest’anno aggiorna e integra i dati costieri del 2020, completando le informazioni già elaborate gli scorsi anni per la linea di costa e la linea di retrospiaggia.

Le spiagge della Liguria rappresentano solo il 2% della superficie totale occupata da spiagge in Italia. Quest’ultima, a sua volta, misura meno del territorio del solo municipio di Ostia, a Roma: 120 chilometri quadrati, una superficie che comprende le grandi spiagge di Rimini o della Locride, fino alle piccole e suggestive pocket beach tra le scogliere dell’Asinara o alle spiaggette che sopravvivono tra i porti, i lungomare o le scogliere artificiali davanti le nostre città di mare. Mediamente le spiagge italiane sono profonde circa 35 metri, e occupano circa il 41% delle coste, ovvero circa 3.400 chilometri, su un totale di più di 8.300 chilometri.

