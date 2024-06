Savona. È stato posticipato l’avvio della stagione della spiaggia per disabili dello “Scaletto senza scalini” alle Fornaci di Savona, previsto per sabato 29 giugno.

Slitta, in particolare, ‘avvio dei servizi di assistenza alla balneazione dello “Scaletto”, in quanto è attesa l’autorizzazione del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale. Il Comitato è stato convocato per riunirsi il prossimo primo luglio e l’avvio della stagione partirà appena ricevuta l’autorizzazione.

