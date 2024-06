Storico pieno di idrogeno per la chase boat dell’America’s Cup che emette solo acqua

Alla Spezia il primo rifornimento di idrogeno ad uso navale in Italia e tra i primi al mondo. E’ stato effettuato a bordo del BGH, la chase boat a zero emissioni che volerà a 50 nodi al fianco di due importanti team durante la 37ª America’s Cup. L’operazione si è svolta sotto gli occhi attenti dei tecnici di NatPower H, primo sviluppatore di infrastrutture innovative nel settore dell’idrogeno verde e della nautica da diporto, e del cantiere Bluegame, eccellenza italiana nella cantieristica nautica appartenente al gruppo Sanlorenzo.

Le due realtà si sono impegnate in una partnership per lo sviluppo di una strategia a lungo termine a supporto della transizione energetica nel settore nautico, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo dell’idrogeno nella nautica da diporto. Il refueling di idrogeno verde di BGH, reso possibile dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, è stato effettuato con successo, a una pressione di circa 180 bar, presso il cantiere navale Sanlorenzo della Spezia. L’operazione portata a termine da NatPower H e durata 30 minuti dà il via ufficialmente alla fase di testing delle due imbarcazioni, che culminerà con un rifornimento finale a una pressione di 350 bar, prevista per il mese di luglio.

