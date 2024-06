Torna la polvere del Sahara per la gioia dei complottisti

Un nuovo afflusso di polvere sahariana in arrivo su grande parte dell’Europa meridionale dalle prossime ore. I meteorologi prevedono un ritorno del fenomeno che nelle scorse settimane ha interessato con due ondate la provincia spezzina come il resto della Penisola. “L’afflusso di aria africana, che inizierà domani (giovedì, ndr) dalla serata, porterà la massima concentrazione di polvere tra sabato e domenica ma anche bel tempo e qualche grado in più (specialmente nelle ore centrali)”, spiega il sito Meteo Spezia.

Il fenomeno è curioso ma anche del tutto normale e peraltro non infrequente, sottolineano gli scienziati. “Eventi come questo ricordano quanto il nostro pianeta sia interconnesso. Le polveri del Sahara, trasportate dal vento, possono raggiungere migliaia di chilometri di distanza, impattando su aree lontane come il Nord Italia. Monitoraggi accurati sono essenziali per comprendere questi fenomeni naturali”, sottolinea Arpal.

