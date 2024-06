Tradizioni, si avvicina la Notte di San Pietro: ecco come preparare la barca di buon auspicio

Savona. Ci sono ricorrenze che non si dimenticano, e, anche nel savonese, come in gran parte del nord Italia, sono in molti ad onorare la leggenda di San Pietro. Il 29 giugno, infatti, si celebra il martirio dei due apostoli (Pietro e Paolo), entrambi pescatori.

Ecco quindi che un’antica tradizione di origine contadina è quella di fare la Barca di San Pietro, che, in passato, rappresentava la previsione di come sarebbero stati il meteo e, soprattutto, il raccolto dell’anno. Così, in base a come si formavano le vele si poteva dedurre la qualità e quantità di ciò che si era seminato.

