Truffe agli anziani, la prevenzione passa dalle confezioni di latte: l’iniziativa di Carabinieri e Latte Tigullio

Genova. I carabinieri del comando provinciale di Genova e il Centro Latte Rapallo – Latte Tigullio uniscono le forze contro le truffe agli anziani. A partire dal 27 giugno partirà una campagna informativa che sfrutterà le confezioni di latte per diffondere messaggi finalizzati a sensibilizzare la popolazione più fragile sui campanelli di allarme legati a un reato aumentato in maniera esponenziale.

L’azienda rapallese distribuirà, nelle prossime dieci settimane, 400.000 confezioni di latte intero e parzialmente scremato (in bottiglie da un litro) su cui sarà applicata una vignetta realizzata dall’artista del Tigullio Enrico Macchiavello che raffigura, sullo sfondo di un tipico paesaggio della costa ligure, un carabiniere che fornisce indicazioni e consigli a un’anziana donna proprio per metterla in guardia contro le truffe agli anziani.

» leggi tutto su www.genova24.it