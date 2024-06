Genova. Dopo via V Maggio, anche in viale Quartara il Comune interviene per abbassare i limiti di velocità e prevenire incidenti nella zona di Quarto, questa volta istituendo una sorta di “zona scolastica” per tutelare gli studenti.

L’assessorato ai trasporti ha infatti disposto il limite dei 30 km orari nella strada che si inerpica tra via Quarto e corso Europa, considerate le dimensioni ridotte della carreggiata, il fatto che sia a doppio senso e la presenza di un istituto scolastico.

