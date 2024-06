Al via “Liguria da bere”, eccellenze enogastronomiche in vetrina fino a domenica

Grande afflusso di pubblico questa sera alla Spezia per l’inaugurazione di “Liguria da Bere”, la rassegna dedicata ai vini liguri Doc e Igt che fino al 30 giugno metterà in mostra le eccellenze enogastronomiche liguri e i produttori del territorio. Alla cerimonia del taglio del nastro, in rappresentanza della Regione Liguria, hanno preso parte il presidente ad interim Alessandro Piana e l’assessore all’Ambiente, alla Protezione civile e alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone. Presenti anche, tra gli altri, il presidente del Consiglio Regionale Gianmarco Medusei, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, l’assessore al Turismo del comune della Spezia Maria Grazia Frijia, l’assessore ai Grandi eventi del comune della Spezia Manuela Gagliardi e il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi.

“Liguria da bere è un appuntamento di grande rilevanza per il settore vitivinicolo ligure, sempre più apprezzato e conosciuto anche all’estero – commenta il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana – Questo fine settimana, grazie alla Camera di Commercio Riviere di Liguria e in collaborazione con Regione Liguria e Comune della Spezia, saranno protagoniste oltre 200 etichette di tutta la Liguria: una kermesse che mette in mostra tutto il know how dei nostri produttori e le peculiarità uniche della viticoltura nella nostra Regione”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com