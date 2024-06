Approvato nuovo sistema tariffario per residenze sanitarie extraospedaliere

La giunta regionale, a firma dell’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, ha deliberato il riordino del sistema tariffario per la residenzialità e semi residenzialità sociosanitaria extraospedaliera attraverso la definizione di una metodologia di costi standard.

“Con questa delibera – spiega l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – abbiamo voluto trovare un punto di equilibrio tra tre aspetti principali, il non aumento della spesa per la quota di compartecipazione a carico delle famiglie, la condizione di applicabilità dei contratti maggiormente rappresentativi per il personale di assistenza ed infine un adeguamento delle tariffe per gli enti gestori”.

