Corruzione, Dal Fabbro (Iren) sulla maxi consulenza di Signorini a Vianello: “Decise da solo senza spiegare perché serviva”

Genova. “Signorini disse che la consulenza a Mauro Vianello era fondamentale ma voglio precisare che si tratta di progetti molto importanti per Iren, nati parecchi anni fa e per i quali fino a quel momento Iren non aveva avuto bisogno di consulenti di quel genere”.

Lo ha detto agli inquirenti Luca Dal Fabbro, presidente di Iren sentito nelle scorse settimane come persona informata sui fatti nell’ambito della maxi inchiesta sulla presunta corruzione. Dal Fabbro è stato chiamato in particolare a chiarire in base a quali poteri e con quali motivazioni l’ex presidente del Porto di Genova e Savona (arrestato il 7 maggio) ha firmato nell’autunno del 2023 un contratto di consulenza da 200mila euro per Mauro Vianello.

