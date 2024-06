Corteo 30 giugno, Anpi e Cgil: “La destra mette in discussione la Costituzione antifascista”

Genova. In centinaia hanno sfilato oggi pomeriggio al corteo organizzato da Anpi e Cgil da piazza della Vittoria a piazza De Ferrari in memoria dello sciopero generale del 30 giugno 1960 a Genova.

Qual è il filo che lega quel giorno di 64 anni fa ad oggi? “Difendere la Costituzione antifascista, nata dalla Resistenza, che qualcuno mette in discussione in modo spudorato – accusa Massimo Bisca, presidente dell’Anpi di Genova -. È per quello che siamo qui. Come disse Pertini il 28 giugno 1960, se ci domandano perché siamo qui lo devono chiedere ai caduti di Cravasco, della Benedicta, di tutti i luoghi in cui ragazze e ragazzi hanno dato la vita per la nostra libertà. C’è chi mette in discussione questi valori e le radici stesse del nostro Stato democratico”.

