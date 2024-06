Emil Holm ceduto al Bologna per sette milioni

Dopo Bartłomiej Dragowski, lo Spezia cede a titolo definitivo anche Emil Holm. Il difensore svedese, dopo un anno di prestito all’Atalanta, viene acquistato dal Bologna di Vincenzo Italiano, che paga circa sette milioni alle Aquile (concedendo anche una percentuale sulla futura rivendita) e si assicura il forte esterno, fresco campione di Europa League con il club bergamasco. Holm lascia così definitivamente lo Spezia dopo tre stagioni da tesserato, di cui solamente una – quella decisiva per il salto di qualità – vissuta in maglia bianca.

Holm era arrivato allo Spezia nella concitata estate del 2021, quella precedente al blocco del mercato e che aveva portato il club ad investire molto su tanti giocatori, che poi in questi anni non si sono rivelati granché utili. Holm però è stato una delle eccezioni. Acquistato dal Sonderjyske per circa un milione di euro, concedendo anche il 50% sulla futura rivendita, Holm vive una prima stagione da spezzino ancora in prestito ai danesi, prima di arrivare definitivamente alla Spezia nell’estate del 2022, quella post addio di Thiago Motta e dell’arrivo in panchina di Luca Gotti. Con Gotti è amore a prima vista: esordisce in Serie A nel finale della partita vinta all’esordio con l’Empoli, poi raccoglie solo le briciole contro l’Inter ma viene schierato da titolare all’Allianz Stadium contro la Juventus. La prestazione è superba e da lì comincia ad attirare l’interesse delle big, soprattutto dopo un’altra partita praticamente perfetta poche settimane dopo, contro il Napoli, dove il ko all’ultimo minuto non demoralizza il direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli, che proverà ad acquistarlo in gennaio e a comprarlo anche alla Juventus, l’estate seguente.

